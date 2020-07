Evasione e spaccio in via Capo Passero

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 49enne Filippo Gennaro per evasione dai domiciliari. Per lui anche una denuncia per spaccio di droga.

Nel corso di un controllo a San Giovanni Galermo, nella nota piazza di spaccio di via Capo Passero, i militari hanno notato tre uomini intenti a parlare: uno di loro, che stava armeggiando qualcosa in mano, ha gridato agli altri due di scappare immediatamente non appena notata la presenza dei militari.

I carabinieri hanno seguito la direzione di fuga di uno dei tre scovandolo in casa, dove sarebbe dovuto essere ai domiciliari. In casa non è stata ritrovata droga, ma c’era tutto il materiale utilizzato dagli spacciatori “professionisti”: una radio ricetrasmittente pronta all’uso, solitamente utilizzata tra pusher e vedette di controllo, un bilancino di precisione e 14.560 euro suddivisi in varie mazzette nascoste in ogni angolo della casa, oltre ad altri 300 euro nelle tasche dei suoi pantaloni.