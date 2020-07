Trasportavano cocaina, coniugi in manette

Fatale un controllo in pieno centro a Viagrande, ad insospettire i carabinieri il nervosismo della donna

VIAGRANDE (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato una coppia di Tremestieri Etneo, entrambi incensurati, perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Fatale, per i due coniugi, un controllo stradale avvenuto in via Garibaldi, nei pressi della villa comunale di Viagrande.

Al sopraggiungere dell’ennesima auto, una Nissan Juke di colore bianco, il capo pattuglia ha imposto l’alt al conducente che istintivamente ha indugiato prima di fermarsi; particolare notato dai militari che, successivamente, hanno constatato la grande agitazione della donna che cercava in ogni modo lo sguardo del marito.

A seguito della perquisizione dell’autovettura sono stati rinvenuti 160 grammi di cocaina, suddivisa in vari involucri ed un bilancino di precisione. Marito e moglie sono stati posti ai domiciliari.