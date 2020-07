Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – “L’impianto è stato consegnato a due amministratori giudiziari e da domani sarà chiuso ai conferimenti”. Lo rende noto, dopo il sequestro preventivo dell’area occupata dalla discarica di rifiuti non pericolosi e dell’intero impianto, la Catanzaro Costruzioni. La discarica si trova in contrada Matarana fra Montallegro e Siculiana (Agrigento) e assicura la copertura per il trattamento dei rifiuti che sono prodotti mediamente da 400 mila abitanti su scala provinciale.