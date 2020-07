Sedicenne morto in scooter dopo lo scontro con un’auto, 24enne condannato per omicidio stradale

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Dopo tre richieste di patteggiamento, tutte respinte, il gup del tribunale di Siracusa ha condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale Santo Salerno, 24 anni. Era accusato di aver provocato l’incidente il 21 aprile 2017 in via Bartolomeo Cannizzo, zona nord di Siracusa, in cui perse la vita Renzo Formosa, 16 anni.

Secondo il pm Salerno era a bordo di una Fiat Panda e centrò lo scooter su cui era a bordo Renzo Formosa. La famiglia della vittima ha accusato i due agenti della Polizia municipale intervenuti sul luogo dell’incidente di aver favorito l’imputato in quanto figlio di un loro collega. Ma la posizione degli agenti, indagati per abuso di ufficio ed omissione di atti d’ufficio, è stata archiviata.