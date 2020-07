Ovuli di cocaina nello stomaco: arrestati

Share Tweet Whatsapp Email

CALTANISSETTA – I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato due cittadini nigeriani, un uomo di 31 anni e una ragazza di 19, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sono stati controllati alla stazione ferroviaria di Caltanissetta Xirbi dopo essere scesi da un treno proveniente da Palermo.

Dopo aver tentato di eludere il controllo sono apparsi subito nervosi mentre l’uomo mostrava dolori all’addome. Sottoposti ad accertamenti radiologici al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta nello stomaco dell’uomo sono stati individuati dieci ovuli risultati poi contenere 108 grammi di cocaina.

La sostanza è stata recuperata e sequestrata. Rinchiusi in carcere a Caltanissetta e Agrigento, dopo l’udienza di convalida la donna ha ottenuto gli arresti domiciliari in una casa di accoglienza nel Palermitano, mentre per l’uomo è stata confermata la custodia cautelare in carcere.