Coop lascia: a rischio mille posti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un uragano si abbatte sulla grande distribuzione siciliana, già martoriata da crisi economiche e vertenze occupazionali. Anche Coop Alleanza 3.0 lascia la Sicilia con la dismissione di tutti i punti vendita del territorio a favore dei privati che quindi diventeranno master franchising.

La notizia ha gettato nello sconforto migliaia di lavoratori, il 50% dei quali si trova nel territorio catanese, e messo in allarme i sindacati. Il primo a prendere posizione è stato Davide Foti, segretario generale Filcams Cgil di Catania.

“C’è grande amarezza e rabbia – spiega il sindacalista – per la decisione di Coop di dismettere la rete vendita in Sicilia. Da diversi anni i lavoratori hanno subìto varie riorganizzazioni e il ricorso agli ammortizzatori sociali. Coop aveva promesso di avviare un piano di sviluppo e nuove aperture, ma tali impegni sono stati sistematicamente disattese”.

“Oggi ci sentiamo traditi – prosegue Foti – e dobbiamo fare i conti con la grandissima incognita legata al franchising che acquisirà questo ramo aziendale. A inizio della prossima settimana incontreremo la Newco di cui sconosciamo nome nel tentativo di avere maggiori chiarimenti”.

“A Catania, come in tutta la Sicilia, non ci possiamo permettere di perdere nessun posto di lavoro. Con Coop – conclude Foti – se ne va l’ultima grande azienda nazionale in un settore la cui trasformazione ritengo sia stata ignorata dalle istituzioni locali”.