Sfonda a calci la porta di casa della ex

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Trecastagni hanno arrestato un 26enne di Pedara per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Una giovane madre di 23 anni, con un bambino di 4 che, ha dovuto ricorrere al 112 impaurita dalle minacce del suo ex compagno di 26 anni e dai suoi tentativi di sfondare la porta casa I militari al loro arrivo hanno constatato che l’appartamento della donna era devastato, con tutte le suppellettili rotte e quest’ultima, in evidente stato d’agitazione, era dolorante alla spalla destra, motivo per il quale è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Acireale.

La coppia da lungo tempo aveva una relazione sentimentale turbolenta caratterizzata dai continui tradimenti dell’uomo e dal suo comportamento violento e vessatorio. La donna, in particolare, in più d’una occasione aveva omesso di denunciarlo per evitargli problemi giudiziari che, ovvio, avrebbero scosso irrimediabilmente il loro rapporto, se pur traballante L’uomo, dopo aver abbandonato la donna per l’ennesima nuova relazione amorosa, pretendeva di avere con sé il figlio e di rientrare nell’abitazione per viverci insieme alla nuova compagna, accompagnato dai propri nonni e dalla sorella.

I militari, dopo aver riscontrato le dichiarazioni della ragazza, si sono recati nell’abitazione dell’ex compagno a Pedara e, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.