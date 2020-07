Catania, famiglia positiva al Covid

A Librino 4 nuovi casi, scoperti tramite il protocollo applicato prima di un ricovero: l’Asp ne sta tracciando i movimenti. Nessun ulteriore contagio in Sicilia, curva in risalita in Italia

L.Cil.) A Catania ci sono 4 nuovi casi di Covid-19. Secondo l’Asp etnea si tratterebbe dei componenti di un nucleo familiare, una coppia di genitori e i loro due figli minorenni, residente a Librino, nella periferia sud della città.

La positività di uno dei componenti della famiglia sarebbe emersa durante il protocollo di sicurezza applicato prima di un ricovero di uno di loro in un ospedale della città, dove è stato eseguito il primo tampone. I successivi hanno permesso di diagnosticare la positività degli altri tre.

“Non è ancora chiaro come la famiglia abbia contratto il virus – spiegano – ma i sanitari hanno subito provveduto a mettere in isolamento la famiglia e stanno verificando i contatti che ogni singolo componente ha avuto all’esterno”.

Il report quotidiano riferito alle ultime 24 ore, intanto, non fa registrare ulteriori contagi in Sicilia: zero nuovi casi su 2.040 tamponi, 137 attuali positivi, 4 dei quali ricoverati in ospedale.

Sono invece 162 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri. I malati – gli attualmente positivi – sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.

Continuano a diminuire i pazienti in terapia intensiva, da 60 a 57 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 27 a 23 (-4). In aumento anche oggi come ieri però i ricoverati con sintomi, +20 per un totale di 797 (martedì erano saliti di 9 unità). In isolamento domiciliare ci sono 11.639 persone, in calo di 443 unità. I tamponi aumentano ancora rispetto al giorno prima, ne sono stati effettuati 48.449.