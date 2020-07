In due sorpresi a rubare limoni: 51enne in manette, il complice scappa (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 51enne Natale Caruso per furto aggravato di limoni. Decisiva la segnalazione al 112 di un cittadino che avvisava d’aver visto due persone che, divelta la recinzione, si erano introdotte in un appezzamento di terreno nello Stradale Cardinale, in località contrada Scordo.

I militari hanno visto che in un punto la recinzione era abbassata con i paletti piegati verso il basso. Entrati nella proprietà privata, hanno visto due persone intente a rubare alcuni alberi dei limoni già pronti per la raccolta.

I due ladri, hanno provato a fuggire, ma Caruso, dopo una breve corsa a piedi, è stato bloccato e ammanettato mentre il complice è riuscito a far perdere le sue tracce. I due avevano sino a quel momento portato via una cinquantina di chili di limoni che, poi, sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.