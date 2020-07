In carcere per una rapina commessa a Catenanuova (FOTO)

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Santa Maria di Licodia, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Enna, hanno arrestato il 34enne Emanuele Mazzaglia. L’uomo, che dovrà espiare la pena residua di 4 anni e 3 mesi per una rapina commessa a Catenanuova (En) nel luglio del 2013, è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.