Covid: balzo in avanti in Sicilia

Quindici nuovi positivi, 11 dei quali sono i migranti sbarcati a Pozzallo. In Italia contagi in calo

Balzo in avanti del Covid in Sicilia. Il report delle ultime 24 ore fa registrare 15 nuovi positivi. Sul bilancio incidono gli undici casi registrati tra i migranti sbarcati a Pozzallo, entrati nel computo in quanto approdati sulla terraferma.

Il totale dei contagiati nell’Isola sale così a 137 (133 dei quali in isolamento domiciliare). Quattro i ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva.

In Italia sono 114 i nuovi contagiati, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984.

Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore.

Tornano a scendere i pazienti in terapia intensiva, da 65 a 60 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 30 a 27. In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità.

I tamponi riprendono a salire rispetto ai minimi di ieri (meno di 24 mila): ne sono stati effettuati 41.867, mentre il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni, per oltre 3,6 milioni di casi testati, esclusi i tamponi ripetuti o di controllo.