Covid: Sicilia stazionaria

Un solo contagiato in più nell’Isola. In Italia scendono i nuovi casi, ma i tamponi sono ai minimi

Resta stazionario il dato sulla diffusione del Covid in Sicilia. Dopo un fine settimana a contagio zero, il report quotidiano fa registrare un nuovo positivo.

Al momento il totale dei contagiati nell’isola è di 123. Sei le persone ricoverate, nessuna delle quali in terapia intensiva. I deceduti in Sicilia restano fermi a quota 283.

In Italia sono 169 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Le vittime sono 13, contro le 9 di ieri. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967.

Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a ieri. I guariti sono 195.106, con un incremento di 178 nelle ultime 24 ore.

Tornano a calare i pazienti in terapia intensiva: sono 65, in flessione di 3 unità dopo due giorni di lieve aumento. Sono 30 in Lombardia, uno in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 768 (-8), quelli in isolamento domiciliare sono 12.324 (-11).

Molto basso però il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, appena 23.933, anche considerando il calo abituale nel weekend. Ieri erano stati 38.259 i test effettuati.