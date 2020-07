Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver tentato di rubare un’autovettura. I militari lo hanno sorpreso, in pieno giorno, mentre armeggiava all’interno di una vettura in sosta nei pressi di viale Santa Panagia. L’uomo è stato posto ai domiciliari. Il 49enne è poi evaso dalla propria abitazione: scoperto dai baschi verdi è stato arrestato per evasione.