PATERNÒ – Una 45enne che ha tentato il suicidio lanciandosi dal ponte che sovrasta la strada statale 121 è stata soccorsa e salvata da carabinieri della compagnia di Paternò che erano intervenuti dopo la segnalazione al 112 di diversi automobilisti di passaggio. Dopo un tentativo di dissuaderla, rivelatosi inutile, militari del nucleo Radiomobile si sono lanciati verso di lei, che stava per lanciarsi nel vuoto, riuscendo ad afferrarla per le braccia e traendola in salvo. La donna, spinta al gesto per questioni di natura sentimentale, è stata soccorsa e trasportata al policlinico di Catania.