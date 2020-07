Share Tweet Whatsapp Email

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è attualmente bloccato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione su un tratto attualmente a doppio senso di circolazione per cantiere in attività sulla carreggiata opposta. Sul posto sono diretti gli uomini della Polstrada e dei Vigili del Fuoco, oltre al personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.