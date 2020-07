Vaccarizzo come una discarica

Tre uomini denunciati per aver scaricato centinaia di chili di rifiuti speciali in una zona protetta dell’Oasi del Simeto

CATANIA – Tre uomini sono stati denunciati a Catania dalla polizia di Stato per aver scaricato centinaia di chili di rifiuti speciali pericolosi e inquinanti nei pressi del Villaggio The King di Vaccarizzo, in una zona protetta dell’Oasi del Simeto. Una quarta è stata multata.

Due persone sono state sorprese a scaricare i rifiuti da un autocarro. Gli agenti hanno poi identificato il proprietario di un fondo da cui era stato prelevato il materiale di scarto, che è stato anch’egli denunciato.

L’uomo, che avrebbe anche costruito abusivamente un’abitazione in cemento realizzando gli scarichi fognari a perdere nel sottosuolo, è stato denunciato per deterioramento dell’habitat protetto e per abuso edilizio.

L’autista dell’autocarro, senza patente perché gli era stata revocata e alla guida del mezzo senza assicurazione e non autorizzato al trasporto di rifiuti, è stato sanzionato per guida senza patente e le altre violazioni previste dal Codice della Strada per oltre 7000 euro.

I rifiuti speciali e l’autocarro sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo. Delle violazioni verranno informati Arpa e Polizia locale