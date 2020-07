Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ornella Laneri, amministratore di Hotel Management 1983 srl, è la nuova presidente della sezione Turismo di Confindustria Catania. Gli organi sociali rimarranno in carica per il prossimo biennio. Nel consiglio direttivo sono stati eletti Mario Indovina (Link srl) con il ruolo di vicepresidente e Antonio Leonardi (Nautica S. Anna srl). Luca Maimone (Alkamar) è stato designato quale rappresentante della sezione nel comitato provinciale Piccola Industria. “Uno dei punti di forza della sezione Turismo di Confindustria Catania – ha dichiarato la neo presidente Laneri – è la sua rappresentatività trasversale. Dare voce ai diversi segmenti dell’industria turistica sarà l’obiettivo prioritario sul quale punterà la nuova squadra sia per un confronto costruttivo con le istituzioni che per ampliare la nostra presenza sul territorio”