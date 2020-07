Covid, nessuno in terapia intensiva

I dati della Sicilia: un altro numero importante arriva a zero, un solo positivo in più nelle ultime 24 ore. Ma in Italia ancora 30 morti

Nessuno in terapia intensiva. La Sicilia tocca un altro zero importante dell’era coronavirus. Secondo i dati del ministero c’è da ieri un solo positivo in più, per un totale di 140 attuali malati.

Circa 2.600 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Non ci sono decessi, né guarigioni. Rimangono 12 persone ancora ricoverate in ospedale.

In italia aumenta non di poco il numero dei morti: sono 30 (22 in più rispetto a ieri). Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sale così a 34899. Cala invece il numero di nuovi contagi: nonostante i focolai che preoccupano alcune regioni, i nuovi casi sono 138 (ieri erano stati 208). Di questi poco meno della metà si registrano in Lombardia. Positivo il dato relativo ai guariti: sono 574 in più rispetto a ieri.