PALERMO – Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. M. S. è stato sorpreso in una palazzina abbandonata in via Cipressi. Secondo i militari era in possesso di 20 dosi tra eroina, crack, hashish e marijuana. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato altri 40 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish e 440 euro.