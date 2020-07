Le tre ladre erano catanesi

Share Tweet Whatsapp Email

MILAZZO (MESSINA) – Tre catanesi sono finite ai domiciliari per una serie di furti nei supermercati messinesi. Si tratta della 30enne B. C., della 25enne M. C. e della 32enne P. V., tutte con precedenti specifici.

I colpi sono stati messi a segno a Milazzo tra i mesi di gennaio e marzo di quest’anno. Dai supermarket erano spariti generi alimentari e alcolici, per un valore di complessivo di circa 2.000 euro.

Grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini di videosorveglianza sono state individuate le possibili autrici dei reati. Le tre, dopo i furti in trasferta, rientravano a Catania.