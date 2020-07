San Cristoforo, multe per 10 mila euro

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di San Cristoforo, impegnato in una intensa attività mirata al controllo del territorio, hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada per svariate migliaia di euro, e hanno sequestrato una decina di veicoli per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e omesso utilizzo del casco.

Sabato, in particolare, hanno denunciato una donna per riciclaggio perché in possesso di un ciclomotore, poi sequestrato, di provenienza furtiva con telaio contraffatto; nel corso della stessa serata, i poliziotti hanno denunciato un pregiudicato di Catenanuova per detenzione e spaccio di circa 25 grammi di marijuana. Il totale delle sanzioni contestate ai sensi del Codice della Strada ammonta a euro 10.423.