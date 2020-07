Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato un 34enne di Mascalucia per coltivazione di droga. Il fiuto investigativo ha portato i militari a Pedara. Dopo aver constatato nei giorni precedenti la metodica continuità con la quale il 34enne si recava quasi quotidianamente in via Due Palmenti e, dopo aver posteggiato l’auto si inoltrava nella vegetazione con bidoni pieni d’acqua, hanno teso la loro trappola. Così, lo hanno sorpreso mentre, in un terreno demaniale, stava innaffiando 60 piante di cannabis indica.