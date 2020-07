Guasto a un impianto, Gravina a secco

Share Tweet Whatsapp Email

Sidra informa che a causa di un guasto a un impianto di un fornitore terzo, che serve il territorio del Comune di Gravina di Catania, è costretta a effettuare turnazioni che determineranno fenomeni di mancanza acqua nelle aree e fasce orarie di seguito indicate:

dalle ore 06 alle 15 in via Gramsci, via Arcoleo, via Tomaselli e traverse limitrofe;

dalle ore 15 alle 22 nelle vie Gramsci, Fratelli Bandiera, Etnea, San Paolo, Coviello e traverse limitrofe;

dalle ore 23 alle 06 nelle vie dell’Autonomia, Zangrì, Mazzini, Puccini, Maria Ausiliatrice, piazza Risorgimento e traverse limitrofe.

Sidra si è subito attivata nei confronti della ditta proprietaria dell’impianto non funzionante chiedendo l’immediata riparazione e nelle more, su richiesta del sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, ha reperito risorse idriche da destinare all’area gravinese, dalla prossima settimana, per evitare ulteriori disagi alla popolazione e garantire il servizio idrico.