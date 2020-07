Catania, pronta la spiaggia libera n. 1

Domenica anche l’apertura della passerella per disabili a San Giovanni Li Cuti

CATANIA – La passerella per disabili di San Giovanni Li Cuti e la spiaggia libera n. 1 della Plaia saranno aperte al pubblico da domenica mattina. E’ stata infatti completata la verifica dello stato di avanzamento degli interventi necessari per assecondare le norme sul distanziamento.

“Nonostante le linee guida anti Covid siano state diffuse solo a metà giugno – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – stiamo offrendo servizi eccellenti come mai accaduto in passato. Domenica mattina completiamo l’offerta del mare gratuito per i cittadini con l’ultima spiaggia libera di viale Kennedy che aprirà assieme alla passerella disabili”.