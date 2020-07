Covid, in Sicilia un solo caso in più

Share Tweet Whatsapp Email

Restano stabili in Sicilia i dati relativi all’emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore, solo un nuovo caso di contagio su 2.425 tamponi effettuati e nessun decesso. Gli attuali positivi nell’Isola sono 126 (21 ricoverati in ospedale, dei quali 3 in terapia intensiva).

In Italia invece sono 187 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142. Di questi, 109 casi sono in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.760.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. I morti salgono così a 34.788, secondo i dati del Ministero della Salute.

Sono 15.255 gli attualmente positivi, 308 meno di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 87 pazienti, 6 in meno di ieri. Di questi 41 sono in Lombardia, poco meno della metà. In 11 regioni e in provincia di Trento non ci sono più pazienti nelle rianimazioni.

Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 1.025 persone, 65 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare sono 14.143, 247 in meno nelle ultime 24 ore. I guariti e i soggetti dimessi sono invece 190.717, con un incremento rispetto a ieri di 469.