Covid: Sicilia in flessione continua

Tre malati in meno e un solo nuovo contagio. In Italia morti ai minimi (6), ma calo brusco dei tamponi effettuati

Scende di altre tre unità il bilancio degli attuali positivi al Covid in Sicilia. I malati passano da 130 a 127, un solo nuovo caso registrato nelle ultime 24 ore su 1058 tamponi effettuati.

In Italia sono 126 i nuovi contagiati, in flessione rispetto a ieri quando erano stati 174. Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436.

Le vittime invece fanno segnare un nuovo minimo a quota 6, dopo le 22 di ieri, una sola delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.744, secondo i dati del Ministero della Salute.

I tamponi sono però appena 27.218 nelle ultime 24 ore (oltre diecimila in meno rispetto a ieri).

Solo quattro regioni fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Nelle rimanenti 16 non ci sono stati altri morti.

In otto regioni non si registrano invece nuovi positivi: Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Molise, così come nella Provincia autonoma di Trento.