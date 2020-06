Bloccato al Fortino con 9 dosi di cocaina

Catania . Spacciava in via Abba: in manette pusher 24enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 24enne Salvatore Famà di Gravina di Catania per detenzione e spaccio di droga. I militari lo avevano adocchiato da tempo appostandosi dove svolgeva la sua attività di pusher, in via Cesare Abba, una piccola stradina nei pressi di piazza Palestro al ‘Fortino’.

Lo hanno visto mentre suonava il citofono di un’abitazione al piano terra. Il giovane, però, notando l’auto dei carabinieri, si è allontanato a testa bassa nella speranza di poter scappare, ma è stato subito raggiunto dopo un breve inseguimento a piedi.

Bloccato al ‘Fortino’ e perquisito, è stato trovato in possesso di una pochette contenente 9 dosi di cocaina. In casa sua a Gravina di Catania i carabinieri hanno trovato anche il bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga. Famà è stato posto agli arresti domiciliari.