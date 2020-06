Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 34enne Gaetano Chinnici in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

È uno dei componenti del commando che dal novembre 2017 al marzo 2018 mise a segno diversi colpi con il metodo della cosiddetta “spaccata” ai danni di istituti di credito della provincia etnea (San Gregorio di Catania, Aci Castello, Aci Bonaccorsi e Catania).

L’uomo, riconosciuto colpevole dai giudici, è stato condannato per associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione in concorso e dovrà scontare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Chinnici è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.