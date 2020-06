Viaggiava con la cocaina in auto

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 53enne catanese Roberto Palamidesi accusato di detenzione e spaccio di droga. In piena notte, l’equipaggio di una gazzella stava effettuando un posto di controllo sulla SS. 417 in località Gornalunga del comune di Ramacca, quando i militari hanno visto il veloce approssimarsi di una Fiat Grande Punto il cui guidatore, appena notatili, ha avuto un attimo di esitazione con l’istintiva reazione a rallentare l’andatura per effettuare un’inversione di marcia.

Durante il controllo, l’uomo ha manifestato un evidente nervosismo che ben presto ha avuto la sua motivazione perché, sotto il sedile anteriore del passeggero, hanno trovato una pietra di cocaina del peso di circa 90 grammi custodita all’interno di più involucri di cartone e cellophane. Nella sua abitazione in via Missori è stato rinvenuto lo stesso materiale usato per il confezionamento della droga. LL’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.