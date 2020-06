Un siciliano alla guida dei giovani industriali

Il palermitano Riccardo Di Stefano eletto presidente di Confindustria under 40

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Il siciliano Riccardo Di Stefano è stato eletto presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria per il prossimo triennio. Classe 1986, palermitano, ha preso a 26 anni le redini dell’azienda di famiglia, l’Officina Lodato, nell’impiantistica civile e industriale, e nella stessa filiera ha fondato Meditermica.

Nel movimento degli industriali under 40 è stato negli ultimi tre anni vicepresidente nazionale, con la delega all’education e al capitale umano, nella squadra del presidente Alessio Rossi che ora passa il testimone al termine di un mandato non rinnovabile. Per il ruolo di nuovo leader era candidato anche il vicentino Eugenio Calearo Ciman.

E’ stato eletto dal consiglio nazionale con 143 voti favorevoli su un totale di 209 votanti ed “entra di diritto nella squadra senior come vicepresidente di Confindustria”, conferma via dell’Astronomia. Otto vicepresidenti completano la squadra di presidenza 2020-2023 degli industriali under 40: Licia Angeli (Confindustria Romagna), Maria Anghileri (Confindustria Lecco Sondrio), Eleonora Anselmi (Confindustria Toscana Sud – Arezzo), Mario Aprile (Confindustria Bari B.A.T.), Francesco Fumagalli (Confindustria Toscana Sud – Arezzo), Andrea Marangione (Unione Industriale Torino), Pasquale Sessa (Confindustria Salerno), Alessandro Somaschini (Confindustria Bergamo).