Nascondeva un coltello in auto, denunciato

CATANIA – Controlli straordinari della polizia ad Adrano. Sono stati elevati numerosi verbali per infrazioni al codice della strada e sono state denunciate 4 persone; uno di essi, un polacco di 40 anni è stato sorpreso, per la seconda volta, a guidare un veicolo pur non avendo la patente. La recidiva nel biennio ne ha comportato la denuncia penale.

Un’altra persona, un 31enne, alla vista delle auto della Polizia si è dato alla fuga; prontamente inseguito e bloccato dagli agenti, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello.

Denunciato anche un uomo di 21 anni per minaccia a pubblico ufficiale perché mentre era, sottoposto a perquisizione personale ha minacciato violente ripercussioni nei confronti dei poliziotti. In ultimo un 32enne è stato denunciato per frode assicurativa e per aver reso falsa testimonianza in merito ad un incidente stradale.