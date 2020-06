Moby Zazà, sbarco per 47 migranti

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – Sono saliti a 47 i migranti, tutti tunisini, i migranti che lasciano la Moby Zazà in banchina a Porto Empedocle. Per tutti è arrivato l’esito del doppio tampone rino-faringeo negativo.

Il gruppo, sbarcato a Lampedusa, si trovava in uno dei tanti scompartimenti della nave-quarantena ed è stato isolato per tutto il tempo: non è venuto in contatto né con i migranti imbarcati domenica scorsa, dopo che sono stati salvati dalla Sea Watch, né con altre persone condotte sulla nave dopo altri sbarchi.

Oggi, terminato il periodo di sorveglianza sanitaria, alcuni degli extracomunitari sulla Moby Zazà avevano cominciato lo sciopero della fame chiedendo di essere sbarcati.