Scontro in centro, muore una donna

Catania . Una 67enne ha perso la vita in un incidente stradale in viale Mario Rapisardi, ferito anche un uomo

CATANIA – Incidente mortale stamane in viale Mario Rapisardi. A perdere la vita è stata una donna di 67 anni, Rosa Parisi, che è rimasta coinvolta in uno scontro tra un’utilitaria ed un autocarro.

L’incidente si è verificato intorno alle 7.15 all’incrocio tra viale Mario Rapisardi e via Lavaggi. Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale Garibaldi per alcuni traumi ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della sezione infortunistica per accertare dinamica e responsabilità.