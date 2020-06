Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 22enne Samuele Santangelo. Fermato in strada , ha mostrato un eccessivo nervosismo: è scattata dunque la perquisizione, e sono saltate fuori due dosi di marijuana nascoste dentro gli slip. A casa c’erano altri 15 grammi di marijuana suddivisa in dosi, celate all’interno di una cesta in camera da letto.