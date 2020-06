Giovane si barrica in casa con la sorellina

Share Tweet Whatsapp Email

ACI CASTELLO (CATANIA) – A 17 anni, per via della droga, era diventato il terrore dei suoi familiari. E’ quanto ricostruito dai carabinieri di Aci Castello, in provincia di Catania, che su delega della Procura della Repubblica per i Minorenni hanno identificato e denunciato il minore.

I fatti risalgono allo scorso aprile, quando i genitori del ragazzo – il padre un professionista di 50 anni e la madre una casalinga di 53 – sono stati costretti a chiamare i militari e a denunciarlo. Il ragazzo li aveva pesantemente ingiuriati e si era barricato in casa con la sorellina dodicenne.

Intervenuti con i vigili del fuoco per aprire la porta e salvare la bambina, i carabinieri sono stati minacciati e insultati dal giovane che ha addirittura cercato di aggredire fisicamente il padre sotto gli occhi dei militari.

Dalla denuncia dei genitori è emerso che il ragazzo, a causa di una sviluppata dipendenza dalla marijuana, li aveva più volte percossi e che, solo per evitare più gravi conseguenze, non erano andati in ospedale.

Il minore è stato accompagnato in una struttura protetta in provincia di Catania con l’ammonimento del giudice che, in caso di violazione delle prescrizioni, sarà disposto l’aggravamento con l’applicazione della custodia in un istituto penitenziario minorile