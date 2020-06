Catania, ecco il nuovo drive in

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Con la proiezione di “18 regali” ha preso il via ieri sera l’avventura di “Live’d 19”, il drive in allestito al parco commerciale I Portali di San Giovanni La Punta. La mega struttura di 14.000 mq può ospitare fino a 300 auto per un massimo di 600 spettatori. E’ dotato di un maxi schermo di 21 metri x 8,80 con un proiettore Barco 4K con lampada da 7000 W.

Nel corso di tutta l’estate darà ai siciliani ed ai turisti la possibilità di fruire di film, teatro, cabaret e live music. La programmazione della prima settimana vede il 25 giugno “18 Regali”, il 26 e 27 giugno “Bohemian Rhapsody”, il 28 e 29 giugno “Star Wars gli ultimi Jedi” e il 30 giugno e 1 luglio “Il richiamo della foresta”.

I film inizieranno ogni sera alle 21.30. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito di Cinestar Catania o direttamente alla cassa. A ogni auto verrà assegnato un posto in platea. L’audio dei film potrà essere ascoltato direttamente dall’autoradio in modalità fm.