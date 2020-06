Pioggia di multe per i furbetti del Telepass

Share Tweet Whatsapp Email

Lunghe code ai caselli di San Gregorio per rientrare in città dopo il primo fine settimana estivo.

Domenica sera la polizia stradale di Giardini Naxos, raccogliendo le segnalazioni di vari automobilisti, ha predisposto controlli alla barriera di San Gregorio, sulla autostrada A18, per sanzionare alcuni conducenti che per eludere le code avevano deciso di sfruttare la corsia Telepass fino alla corrispondenza dell’ingresso delle porte adibite al pagamento in contanti del pedaggio. In appena un’ora sono state accertate 49 violazioni.

Gli automobilisti sprovvisti di Telepass percorrevano indebitamente la corsia riservata per poi introdursi in quella destinata ai veicoli che dovevano effettuare il pagamento direttamente alla cassa.

Tutto ciò ha procurato un grave pericolo per la circolazione e un intralcio lungo la corsia Telepass, dove si sono create delle file proprio a causa di questi “furbi”, fermi in attesa che qualcuno gli cedesse il passo per rientrare nella fila dei pedaggi.

Ai trasgressori verrà applicata anche la decurtazione di punti sulla patente, così come previsto dalla normativa vigente.

Come se non bastasse, a seguito di ulteriori accertamenti sui veicoli sanzionati, è stata riscontrata per taluni di questi anche la carenza di copertura assicurativa obbligatoria: per costoro scatteranno le più gravi sanzioni previste dal codice della strada.