Palermo, rapina a guardia giurata: 3 arresti. Video immortala l’indifferenza dei passanti

PALERMO – La Polizia di Palermo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Vincenzo Patti, Giuseppe Alotta e Sergio Giannone accusati di una rapina a una guardia giurata nel centro vendita Ferdico a Palermo.

Secondo le indagini della squadra mobile, lo scorso 3 dicembre in via La Marmora i tre riuscirono a bloccare la guardia giurata che aveva prelevato la somma di 46 mila euro e a portargli via anche la pistola custodita nella fondina. Il tutto tra l’indifferenza dei passanti, così come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La visione delle immagini ha fornito agli investigatori elementi utilissimi, poiché ha immortalato il passaggio di un’auto e di un motoveicolo Honda SH nelle vicinanze di due punti vendita Ferdico dove la guardia giurata si era recata per effettuare i prelievi degli incassi.

Gli accertamenti espletati sulla targa di uno dei mezzi permettevano di risalire all’identità di uno dei presunti autori. Attraverso intercettazioni e l’analisi dei tabulati i poliziotti sono arrivati a ricostruire i presunti componenti della banda finita oggi agli arresti.