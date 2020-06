Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 11, lungo la strada provinciale 63 Marina di Ragusa-Donnalucata, a poca distanza da Scicli. L’automobilista, un cittadino tunisino di 21 anni residente a Santa Croce Camerina, in fase di sorpasso ha perso il controllo dell’auto, una Ford Fiesta, terminando la sua corsa in una zona di campagna, nelle vicinanze della riserva della foce del fiume Irminio. L’uomo è rimasto ferito ed è stato subito trasferito in autoambulanza all’ospedale di Modica.