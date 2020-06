Schianto sull’A29, muore un camionista

Share Tweet Whatsapp Email

TRAPANI – Il conducente di un mezzo pesante, le cui generalità non sono state ancora rese note, è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 di oggi sull’A29dir Alcamo-Trapani, in territorio di Calatafimi.

Per cause in fase di accertamento, il tir è finito sulla barriere spartitraffico, all’altezza del km 13, in direzione Trapani. Sul posto è presente il personale dell’Anas per la gestione della viabilità, che al momento defluisce sulla sola corsia di marcia. Vano ogni tentativo di soccorso, indaga la polizia stradale di Calatafimi. Per informazioni sulla viabilità, il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.