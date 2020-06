Schianti mortali per ragazzo e camionista

Share Tweet Whatsapp Email

Due incidenti mortali in Sicilia nel giro di poche ore. Stamattina sulle strade di Pachino il ventenne Natale Passarello ha perso la vita nello scontro tra il suo scooter e una macchina. Lo schianto è avvenuto verso le 14.30 in via Mascagni, coinvolti anche due Fiat Doblò che viaggiavano in direzione Marzamemi.

Il ragazzo, che indossava il casco di protezione, ha fatto un volo di una ventina di metri.

A Calatafimi il conducente di un mezzo pesante è morto in un incidente intorno alle 15 di sull’A29 Alcamo-Trapani. Il tir è finito sulla barriere spartitraffico, all’altezza del km 13, in direzione Trapani.