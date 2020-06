Riposto, bloccati con un sacco di droga

Share Tweet Whatsapp Email

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 37enne Davide Arcidiacono, il 26enne Giuseppe Mammino e la 31enne Alfina Torrisi, tutti di Acireale, per spaccio di droga.

I militari stavano pattugliando a Riposto la zona di via Strada quando in lontananza, hanno visto arrivare due Smart For Two che procedevano accodate a forte velocità. Il caso ha voluto che entrambe le macchine si fermassero contemporaneamente in corrispondenza dell’ingresso di un palazzo, così i militari hanno così deciso di osservare l’evolversi della situazione.

In particolare, hanno visto che uno dei conducenti, Arcidiacono, era sceso dall’auto sulla quale era passeggera la Torrisi e si era diretto nel cortile del palazzo come per fare un sopralluogo, quindi è ritornato sui suoi passi avvicinandosi all’altra Smart condotta invece da Mammino estraendo dal bagagliaio una grossa busta.

A questo punto i militari hanno deciso d’intervenire, hanno perquisito i presenti e le auto scoprendo che nel sacco erano custodite 5 buste con più di 5 chili di marijuana. I tre sono stati portati al carcere catanese di Piazza Lanza.