PrimaLinea, focus sul burlesque

In diretta su Telecolor alle 21.30 l’approfondimento “Donne non si nasce, si diventa”

“Donne non si nasce, si diventa”: stasera nella trasmissione PrimaLinea in onda in diretta su Telecolor, canale 12, alle 21.30, il variegato universo femminile e la seduzione raccontata nel burlesque, ma anche l’uso del corpo della donna nella pubblicità.

Ospiti la performer Annalisa Black Bijou, Lorena Lopis, Gabriella Grasso, Alma Cannì, Mario Opinato, Mario Cicala, Milko Vallone, Rossella Scribano. Conduce Lorena Dolci.

Diretta in live streaming sul nostro sito e su Facebook sulla pagina de Lasiciliaweb https://www.facebook.com/lasiciliaweb/