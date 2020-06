La gaffe del viceministro che scambia la nave-quarantena con una da crociera

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – “Giancarlo Cancelleri, vice ministro grillino alle infrastrutture, si vanta dei risultati del governo in ambito turistico, scambiando una nave adibita per la quarantena dei migranti in mare per una nave da crociera. Così, tanto per capire in che mani siamo”. Accuse senza filtri del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni riferendosi alla battuta di ieri del viceministro a Porto Empedocle dove è ormeggiata la nave Moby Zaza destinata ai migranti.

Ieri pomeriggio il viceministro Cancelleri il occasione della presentazione alla stampa dello scalo portuale di Porto Empedocle aveva detto: “Ho visto che c’è una nave ormeggiata. Questo significa che qui arrivano i turisti, significa che ci sono prospettive”

Ma a differenza di quanto sostiene il viceministro, a bordo non c’è nessun turista perché quella ormeggiata è la Moby Zazà, la nave da crociera usata per la quarantena dei migranti soccorsi in mare, come misura di contenimento del contagio da Coronavirus.