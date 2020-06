Il salotto di Catania si ribella alla crisi: “Così rianimeremo via Monfalcone”

Le iniziative dei negozianti per smuovere le acque: in arrivo una mostra e un albero per Falcone

CATANIA – La via Monfalcone riparte. Il comitato spontaneo degli imprenditori catanesi impegnato nella rinascita postcovid venerdì prossimo inaugurerà la mostra “Con gli occhi della speranza” del fotografo Giovanni Ruggeri. Contestualmente, all’angolo con via Pola, sarà piantato l’albero della legalità dedicato al giudice Giovanni Falcone. Gli imprenditori scommettono in un progetto di rilancio “necessario”, dicono, “convinti che non si possa staccare la spina alla via dello shopping, il cuore di una zona che da sempre rappresenta il salotto della città, ma su cui l’ombra incombente della crisi economica ha affievolito la luce storica”.

Il comitato, presieduto dalla stilista Mariella Gennarino, sta mettendo a punto un contenitore di manifestazioni culturali e artistiche, inaugurate lo scorso febbraio in occasione della festa di Sant’Agata con l’evento dedicato al passaggio della candelora di monsignor Ventimiglia.

Dopo fu la volta del manifesto contro la violenza sulle donne. Venerdì l’apertura dei negozi che si allungherà in una sorta di Notte bianca farà da cornice alla manifestazione. Intanto l’assessore comunale all’Ambiente, Fabio Cantarella, stamattina ha effettuato un sopralluogo e annunciato che saranno ripristinate le aiuole del tratto di via Monfalcone all’angolo con via Pola.