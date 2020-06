Fusto di olio esausto in spiaggia

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – Trovato un fusto di oli esausti sulla spiaggia di drasi ad Agrigento. La denuncia dell’associazione Mare Amico. “Un giovane ciclista nisseno ha evitato un disastro ambientale per il mare agrigentino – spiegano in una nota gli ambientalisti – Lui si trovava in escursione sulla spiaggia isolata di drasi quando ha visto arrivare dal largo un fusto di 200 litri pieno di olio esausto, che perdeva il liquido nero. Quindi lo ha trascinato a riva e l’ha messo in sicurezza”.

Poi è toccato a Mareamico avvertire la Capitaneria di porto e segnalare il luogo preciso del rinvenimento, per un veloce recupero del fusto pericoloso.