Sicilia, ancora contagio zero

Nessun nuovo caso di coronavirus in 24 ore, i dati per provincia. In Italia altre 23 vittime

Nessun nuovo positivo da coronavirus. Rimane stabile la situazione in Sicilia, secondo i dati della protezione civile. Non si registrano ulteriori decessi, il totale degli attuali malati è 141, dei quali 6 in terapia intensiva.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 4 (0 ricoverati, 130 guariti e 1 deceduto nei presidi ospedalieri della provincia); Caltanissetta 7 (1, 167, 11); Catania 17 (9, 659, 101); Enna 7 (0, 402, 29); Messina 23 (9, 390, 59); Palermo 69 (7, 391, 38); Ragusa 2 (0, 78, 7); Siracusa 7 (0, 284, 29); Trapani 5 (0, 126, 5).

In Italia sono 23 nelle ultime 24 ore le vittime da Covid, a fronte delle 24 di ieri, ossia di nuovo il livello più basso da inizio marzo. In Lombardia nell’ultima giornata si sono sono registrate 3 vittime, mentre ieri erano state 13. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.657.

Sono 238.720 i contagiati: l’incremento giornaliero è di 218, in lieve calo rispetto a ieri (quando era stato di 224), 143 dei quali in Lombardia, pari al 65,5%. Sono le 7 regioni ad aumento zero: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta e Basilicata. I tamponi sono stati però appena 28.972.

Sono saliti a 183.426 i guariti, con un incremento rispetto a ieri di 533. Domenica l’aumento era stato di 440.