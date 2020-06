Giuseppe Rizza è fuori dal coma

Il calciatore netino, ex Primavera della Juventus, era ricoverato da due settimane al Cannizzaro dopo un’emorragia celebrale

Una bella notizia per gli appassionati di calcio e non solo. Giuseppe Rizza si è risvegliato dal coma.

Il calciatore siciliano, nato a Noto 33 anni fa, era stato colpito da un un’emorragia celebrale due settimane addietro dopo un malore improvviso ed era stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Stamane è giunta la buona nuova, confermata da un tweet di una delle squadre per le quali ha militato nella sua carriera da professionista, la Juve Stabia: “Lo speravamo, aspettavamo questa notizia: Giuseppe Rizza si è risvegliato dal coma e Castellammare esulta come se lui avesse segnato un gol con la maglia della Juve Stabia. Avanti così, forza leone!”.

Rizza in passato ha giocato anche nella Juventus Primavera accanto a campioni come Marchisio e Giovinco, che avevano chiesto una preghiera per lui nei giorni scorsi.