Volo per Milano: riapre lo scalo di Comiso

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Riapre domani l’aeroporto di Comiso col volo per Milano Malpensa operato da Ryanair. In settimana riprenderanno anche le altre tratte per Pisa in Italia e Francoforte e Charleroi per l’estero. Lo scalo Pio La Torre era stato chiuso il 12 marzo in piena emergenza sanitaria da un decreto del ministero delle Infrastrutture e riaperto solo per voli sanitari.

Intanto giovedì scorso è stato ripubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando per la continuità territoriale, sospeso durante il lockdown, che dovrebbe partire a novembre con i voli scontati per i residenti per Roma e Milano.

Il bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico è stato pubblicato da Enac conseguente al relativo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire la cosiddetta continuità territoriale tra l’aeroporto di Comiso e gli scali di Roma (Fiumicino) e Milano (Linate, Malpensa o Bergamo Orio al Serio).

I vettori avranno da questo momento due mesi di tempo per rispondere al bando e garantire queste rotte per tre anni a partire dal 1 novembre 2020 a tariffe calmierate per i residenti in Sicilia (al massimo 38 euro per tratta per i voli a/r su Fiumicino e 50 euro per tratta per i voli a/r su uno dei tre scali milanesi.