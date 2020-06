Covid, in Sicilia poco o nulla

Due nuovi casi e nessun decesso in 24 ore. In Italia altre 24 vittime: è l’incremento minimo da febbraio

Share Tweet Whatsapp Email

Variazioni minime. Solo due nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, su poco più di mille tamponi effettuati. Nessun decesso e una persona guarita. Il numero degli attuali malati, secondo la protezione civile, è 141.

In Italia ai livelli minimi l’incremento giornaliero delle vittime. Sono 24, a fronte delle 49 di ieri. Per trovare così pochi deceduti in un giorno, oltre al 15 giugno in cui erano 26, bisogna risalire a fine febbraio. In Lombardia nell’ultima giornata si sono sono registrate 13 vittime, mentre ieri erano state 23. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.634. Sono 16 le regioni senza nuovi decessi.

Il numero dei contagiati sale a 238.499. L’incremento giornaliero è di 224, in calo rispetto a ieri (quando era stato di 262). Sono 7 le regioni ad aumento zero: Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

I guariti sono saliti a 182.893, con un incremento rispetto a ieri di 440. Sabato l’aumento era stato di 546.